Если начнётся вооружённый конфликт между НАТО и Россией, одним из возможных ударов может быть атака на студию, где ведёт свои передачи Владимир Соловьёв. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Во время эфира авторской программы журналиста на телеканале “Россия 1”, Гурулев предположил, что Альянс может провести подобную атаку.

Генерал пояснил, что студия, из которой вещают знаменитый телеведущий и его гости, является символическим объектом. Если ситуация дойдёт до прямого военного столкновения с НАТО, то дальнобойные удары могут быть направлены именно на такие цели. Причем сложно сказать, долетят ли до них вражеские ракеты.

Гурулев напомнил, что даже с мощной системой противовоздушной обороны нельзя гарантировать полную защиту. По его словам, существует вероятность, что одна из ракет всё же пробьёт оборону.