Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали бойца 56-й отдельной мотопехотной бригады, который самостоятельно покинул свою часть и рассказал о своем дезертирстве в соцсетях 21 сентября. Об этом ведомство проинформировало на своем официальном сайте.

Два дня спустя, 23 сентября, специальная прокуратура начала производство по делу, связанного с дезертирством этого военнослужащего, поручив проведение расследования сотрудникам ГБР. 24-го было началось служебное разбирательство, по итогам которого установлено, что действия военнослужащего имели признаки уголовного правонарушения.

Предварительное расследование также показало, что в начале сентября этот солдат был направлен в госпиталь для прохождения медицинского осмотра, однако медобследование он так и не прошел и в госпитале не находился. В часть он тоже не вернулся и более двух недель скрывался от представителей правопорядка.

Стоит отметить, что ранее поступала информация о резком увеличении числа случаев дезертирства среди украинских военных. По данным на 2024 год, за восемь месяцев было зарегистрировано более 15,5 тысячи случаев самовольного оставления части. Для сравнения, в 2022 году таких случаев насчитывалось всего 3,4 тысячи.