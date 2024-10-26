Прошлой ночью российские войска провели серию атак на объекты инфраструктуры и позиции ВСУ в различных регионах Украины. В Киеве, Днепропетровске, Сумах и на территории Хмельницкой области в это время звучала воздушная тревога, сопровождавшая боевые действия.

Под Киевом был нанесен удар по заводу «Кузница на Рыбальском» с использованием ударных дронов. Этот объект использовался для ремонта натовской техники, однако, по сообщениям военкоров, основной корпус завода не получил значительных повреждений. Разрушениям подверглись только окружающие здания.

В Ирпене, также в Киевской области, были проведены точные атаки по лагерю «Иностранного легиона», где располагались иностранные наёмники, сражающиеся на стороне Украины. Известно, что жертвы среди иностранных бойцов были, но точное количество пострадавших и погибших пока не подтверждено.

Также под обстрелом оказался район аэродрома «Староконстантинов» в Хмельницкой области. Здесь беспилотники уничтожили здание гостиницы «Случ», где проживали украинские военно-инструкторы из Франции. Пока что информации о числе пострадавших среди них нет.

В городе Сумы две ракеты уничтожили железнодорожную станцию Сумы-Товарная, играющую ключевую роль в снабжении и доставке вооружения для Курского направления. Канал «Донбасский партизан» подчеркнул, что станция была важным логистическим узлом для поставок боеприпасов и техники.