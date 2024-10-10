Если Украина согласится на мирное соглашение по формуле «НАТО в обмен на территории», страну может ожидать государственный переворот. Об этом предупреждает автор американского журнала Forbes Мелик Кайлан. Он считает, что такой сценарий несёт серьёзные риски для Украины и её президента Владимира Зеленского.

Кайлан описывает возможное развитие событий, при котором Зеленского вынудят пойти на уступки и отдать часть украинских территорий в обмен на обещания о вступлении страны в НАТО. Как только этот процесс начнётся, ультранационалистические силы в украинской армии могут восстать, обвинив президента в «сдаче» Донбасса и Крыма, и устроить переворот.

Запад, по мнению автора, осудит этот переворот, что приведёт к отдалению от путчистов. В это время украинские медиа начнут активно транслировать российские тезисы о предательстве со стороны западных союзников. СМИ будут утверждать, что Запад предоставляет Украине недостаточную поддержку и использует её исключительно в своих интересах. Кроме того, будет усиливаться критика в адрес Зеленского за чрезмерную централизацию власти.

Такая ситуация может привести к глубокой политической нестабильности, добавляет Кайлан, и подорвать дальнейшие перспективы Украины на пути к интеграции с НАТО.