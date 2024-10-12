Вопрос о возможном участии представителей России в следующем так называемом “саммите мира” на фоне запрета на переговоры с РФ, подписанного Владимиром Зеленским, был поднят в интервью с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком на телеканале ICTV. Отвечая на этот вопрос, Ермак пояснил, что запрет касается только прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденному Зеленским, запрет распространяется исключительно на контакты с российским лидером, но не с другими политиками из РФ. Ермак подчеркнул, что Киев не исключает возможность присутствия российских представителей на втором “саммите мира”, где им может быть представлен план по урегулированию конфликта.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял о нежелании участвовать в этом саммите, если основной упор будет сделан на так называемый “мирный план Зеленского”, который не учитывает интересы и требования России.