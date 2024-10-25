Питание напрямую влияет на запах тела, утверждает главный эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова. В интервью для UfaTime.ru она рассказала, что некоторые продукты способны усиливать запах пота, и это связано с их химическим составом и процессами, которые происходят при их переработке в организме.

Пряные специи, такие как чеснок и лук, богаты серосодержащими веществами, которые могут выделяться через кожу, придавая поту резкий запах. Острые приправы, такие как карри, тоже изменяют запах тела. Ещё один продукт, влияющий на запах пота, — это красное мясо. В больших количествах оно тяжело переваривается, что приводит к накоплению метаболитов, усиливающих запах. Обработанные и консервированные продукты, содержащие искусственные добавки и консерванты, тоже меняют состав пота, добавляя ему неприятные нотки.

Насыщенные жирные продукты, особенно с высоким содержанием трансжиров, замедляют обмен веществ и способствуют накоплению токсинов, что сказывается на запахе пота. Алкоголь также может усиливать неприятный запах, поскольку приводит к обезвоживанию и изменяет работу потовых желёз. Кофеин повышает активность потовых желез, усиливая выделение пота и его запах. Некоторые выдержанные сыры, содержащие тирамин, также могут оказывать влияние на запах.

Помимо рациона, запах тела может зависеть от гормональных изменений, особенно в периоды колебаний гормонов, как, например, во время менопаузы или при тиреотоксикозе. Высокий уровень тестостерона у некоторых людей также связан с более сильным потоотделением и характерным запахом. Некоторые заболевания, такие как диабет, могут воздействовать на состав пота и изменять его запах.

Насыртдинова советует при изменении запаха пота обратить внимание на рацион, исключив часть перечисленных продуктов, а также проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные эндокринные нарушения или другие заболевания, которые могут влиять на потоотделение и его запах.