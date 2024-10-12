Бои за Покровск в Донбассе, по мнению военного эксперта Алексея Живова, имеют ключевое значение для хода конфликта. В интервью «Ленте.ру» Живов отметил, что этот город служит важным военным узлом для украинской армии. Через Покровск идут поставки на фронт, поступают добровольцы, а также передается артиллерийское снаряжение для ВСУ.

Эксперт подчеркнул, что взятие города может серьезно изменить расстановку сил в регионе. Если к этому моменту также удастся захватить Угледар, российская сторона сможет расширить линию фронта и усилить давление на позиции противника в Донбассе.

По словам Живова, украинская армия активно направляет дополнительные силы для удержания Покровска, понимая его стратегическое значение. Хотя давать точные прогнозы пока рано, военный эксперт предположил, что российские войска могут установить контроль над городом к концу текущего – началу следующего года.