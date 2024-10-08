Для улучшения плодородия почвы на дачных участках в октябре садоводам рекомендуется провести обработку земли специальной смесью. Садовод-эксперт Светлана Городецкая рекомендует использовать для ее приготовления доломитовую муку, передает aif.ru.

По словам специалиста, доломитовая мука, в составе которой содержится 40% кальция, снижает кислотность почвы и способствует укреплению корневой системы растений. Благодаря оксиду магния, который также входит в состав муки, растения быстрее растут и лучше формируют плоды.

Для приготовления смеси на 10-литровое ведро необходимо взять три килограмма доломитовой муки и добавить такое же количество садового диатомита. Этот компонент помогает обеззаразить почву и защитить её от вредителей и заболеваний. Городецкая подчеркивает, что удобрение можно использовать дважды в год – осенью и весной, заменяя тем самым 20 килограммов органического навоза.

Эта процедура позволит подготовить почву для успешного урожая в следующем сезоне и защитит её от вредных факторов.