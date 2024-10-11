Приобрести тур на море в зимний период по выгодной цене можно, воспользовавшись акциями раннего бронирования. Об этом “Ленте.ру” рассказал Дмитрий Горин, занимающий пост вице-президента Российского союза туриндустрии.

По его словам, раннее бронирование остается самым эффективным способом сократить расходы как в холодное, так и в горячее время года. Горин подчеркнул, что колебания валютного курса могут существенно влиять на стоимость тура, увеличивая цену примерно на 20%. Поэтому пакетный тур выгоднее приобретать через турагента или туроператора, которые могут предложить специальные тарифы на перелет и проживание.

Кроме того, эксперт отметил, что для тех, кто хочет провести отпуск с минимальными затратами, важно избегать пиковых сезонов. Периоды, когда цены наиболее высоки, включают июль, август, новогодние праздники и школьные каникулы. Туристам, стремящимся к бюджетному отдыху, следует планировать поездки вне этих популярных дат.