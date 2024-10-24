Если вы планируете приобрести доллары нового образца в Москве, стоит заранее уточнить, в каких банках они доступны. Как отмечают эксперты, перед визитом лучше позвонить в банк и уточнить, какие купюры – старого или нового выпуска – доступны в конкретном учреждении.

Согласно информации, предоставленной вице-президентом Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артуром Мурадяном, всё больше россиян сталкиваются с отказами в приёме старых долларовых банкнот за границей. Это создаёт неудобства при оплате в других странах, что заставляет многих искать именно новые купюры, передает портал РБК.

Экономист Александр Быстров пояснил, что в России большинство доступных долларов всё же нового образца, однако в последнее время, особенно в Москве, на руках у граждан часто оказываются старые купюры, поскольку их реже покупают. Чтобы избежать путаницы, Быстров рекомендует заранее звонить в банк и уточнять наличие новых банкнот. Он также отметил, что жалобы на старые доллары появляются чаще именно потому, что люди больше замечают их, а на новые купюры внимания не обращают.

Финансовый советник Сирин Зарипов добавил, что новые доллары можно также приобрести через различные сообщества. Это предполагает договоренность с владельцами новых купюр, которые могут продать их банку, а покупатель сразу же выкупит деньги. Однако он подчеркнул, что в таких случаях курс обмена может оказаться менее выгодным.

Зарипов также предложил альтернативное решение — открыть зарубежную карту в одной из соседних стран, таких как Казахстан или Таджикистан. Эти карты можно пополнять рублями, что упрощает доступ к валюте, минуя санкционные ограничения.

Проблемы с поступлением новых долларов в Россию связаны с санкциями США против российской банковской системы. Летом 2024 года под санкции попала Московская биржа, что вынудило её прекратить торги долларом и евро, оставив россиянам возможность обмена валют только на внебиржевом рынке.