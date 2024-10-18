На заседании Лефортовского суда Москвы состоялось разбирательство по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Причиной иска стало интервью Лебедева на YouTube-канале Дудя, в котором дизайнер обвинил Лигу безопасного интернета в «инфотерроризме», высмеяв деятельность организации.

Лебедев выразил мнение, что Лига под руководством Мизулиной не оказывает реального влияния, а её деятельность направлена на создание негативного имиджа России за рубежом.

«Она отпугивает людей от России, создавая ощущение, что что-то решает, на что-то влияет или что у нее есть хоть какая-то должность. Лига безопасного интернета — это *** на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех ***, рассказывать, как надо себя вести», цитирует дизайнера издание “Коммерсантъ”.

В ответ на это заявление Мизулина потребовала 10 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред, заявив, что средства будут направлены на поддержку семей участников СВО.

Позже Лебедев публично извинился, заявив, что его целью не было оскорбить лично Мизулину, а лишь выразить критику её деятельности. Однако глава Лиги безопасного интернета извинений не приняла. В ходе судебных разбирательств защита Лебедева представила заключение эксперта-лингвиста, которое утверждало, что высказывания дизайнера — это личное мнение, не подлежащее судебному разбирательству.

На очередном заседании юристы Мизулиной потребовали приобщить к делу дополнительные материалы — отрывки видео с YouTube-канала Лебедева. В одном из роликов Лебедев раскритиковал Мизулину за встречу со студентами Казанского федерального университета, где обсуждались вопросы доносов. Он выразил мнение, что из-за деятельности Лиги безопасного интернета многие россияне покидают страну. В другом видео он поддержал критику студента Уральского федерального университета в адрес Мизулиной за её позицию по вопросам срочной службы.

Суд отложил дальнейшее рассмотрение дела до конца октября. Лебедев отказался от публичных комментариев, а Дудь, который не участвует в судебных заседаниях, также не давал никаких заявлений.