Двое мужчин с Украины, сбежавших от мобилизации и пересекших границу с Молдавией, отпраздновали свой побег танцами. Видео с этим моментом разместил в своём Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

На записи видно, как мужчины с большими рюкзаками, оказавшись на природе, радостно выкрикивают «свобода». Один из них включает музыку на телефоне, после чего они начинают танцевать, демонстрируя свои эмоции.

Шарий прокомментировал кадры, поздравив их с успешным пересечением границы, но при этом добавил просьбу вести себя достойно в новом для них окружении.

«Только прошу, ребята, теперь в нормальном мире не завешивайтесь этими тряпками и не кричите “понадусе”», – написал блогер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские военные заблокировали трассу между Винницей и Хмельницким, чтобы проверять документы у мужчин, подлежащих призыву.