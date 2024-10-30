Польша, по словам её президента Анджея Дуды, уже сделала всё возможное для поддержки Украины, однако теперь Киев предпочитает укреплять отношения с Берлином. В интервью для Radio ZET Дуда заметил, что Украина больше ориентируется на Германию, поскольку та обладает более мощной экономикой и финансовыми возможностями, чем Польша.

Президент Польши признался, что хотел бы видеть более крепкие связи с Украиной, но для этого необходимы взаимные усилия.

“Дружба строится двумя сторонами,” — подчеркнул Дуда.

Он добавил, что для Киева сейчас первостепенное значение имеет военная помощь, а Германия остаётся одним из её крупнейших поставщиков.

Касаясь темы поставок вооружений, Дуда отметил, что Польша передала Украине всё, что могла, и теперь не в состоянии поддерживать тот же уровень поставок. Он с сожалением констатировал, что “жизнь жестока” и Польша физически не может передать больше, так как запасы исчерпаны.

В отношении недавнего саммита по Украине, прошедшего без участия Польши, президент выразил обеспокоенность. По его мнению, это может быть связано с однозначной позицией Польши по некоторым вопросам, что не всегда находит поддержку у международных партнёров. Отсутствие на встрече он приписывает, скорее всего, бойкоту премьер-министра Польши, хотя его самого эта ситуация также тревожит.

Президент также коснулся темы усиленного влияния Германии на Украину. По его мнению, украинские власти, вероятно, видят в Германии надёжного союзника, на которого можно рассчитывать в сложные времена. Однако Дуда подчеркнул, что, несмотря на это, Польша всегда старалась действовать честно, без давления и шантажа, предлагая помощь искренне, когда Украина остро нуждалась в поддержке.