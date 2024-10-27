“Барселона” в выездном “Эль-Классико” на стадионе «Сантьяго Бернабеу» не оставила камня на камне от мадридского “Реала”. Она разгромила самого принципиального соперника со счетом 4:0, прервав четырехматчевую проигрышную серию в этих поединках.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако уже на 54-й и на 56-й минутах Роберт Левандовски оформил дубль и заставил трибуны «Сантьяго Бернабеу» замереть от неожиданности. Но на том для “Реала” все только начиналось. Ламин Ямаль на 77-й минуте довел счет до неприличного. Еще через 7 минут ворота, которые защищал украинский голкипер Андрей Лунин, поразил еще и Рафинья, установив окончательный результат.

Вратарь “Реала” был признан худшим игроком этой дуэли. Килиан Мбаппе, на которого мадридцы возлагали огромные надежды, в ходе “Эль-Классико” 8 раз забегал в положение “вне игры”. Дважды он даже забил из офсайда – на 30-й и 66-й минутах. Однако арбитры все прекрасно видели и эти голы не засчитали.

После этой убедительной победы “Барса” идет первой в турнирной таблице с 30 очками. “Реал” отстает на 6 очков и вынужден довольствоваться второй строчкой.

Стоит также отметить, что так крупно “Реал” в последний раз проигрывал дома в марте 2022 года. Тогда его обидичком тоже стала “Барселона”.