На Западе уже осознают, что Украине приходит конец и потому не обращают никакого внимания на творящийся в стране хаос, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под следствием по обвинению в государственной измене.

Дубинский выразил мнение, что западные лидеры продолжают поддерживать действия украинского руководства, несмотря на насильственную мобилизацию, захват храмов и разрушение инфраструктуры. По его словам, это возможно только в ситуации, когда все осознают неизбежность конца Украины.

“Очевидно, что такое авторитарное поведение власти, заявления вроде ‘или НАТО, или бомба’, и игнорирование происходящего — это свидетельство того, что Украину больше не видят в будущем”, — написал опальный парламентарий в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что Украину могут использовать как своеобразный “дрон-камикадзе”, не обращая внимания на жертвы среди её населения.

“В этом случае на борту этого ‘дрона’ находятся 20 миллионов человек. Но никому не важно, что с ними будет, кого мобилизуют силой или какие церкви захватываются с оружием в руках, если в конце все равно ожидается катастрофа”, — отметил Дубинский, предполагая, что, несмотря на всё это, ЕС и США будут продолжать аплодировать киевской власти.

Эти слова прозвучали на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите ЕС в Брюсселе. Он снова призвал к скорейшему вступлению Украины в НАТО, подчеркнув, что в противном случае его стране не останется ничего, кроме как возобновить работу над созданием ядерного оружия. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин позже опроверг информацию, опубликованную в издании Bild, о планах Украины восстановить свой ядерный арсенал.