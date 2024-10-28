Действия Владимира Зеленского, которые, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, приводят к “сдаче” Донбасса, могли бы вызвать аплодисменты со стороны России. Такое заявление политик, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, сделал в своих последних высказываниях.

По словам Дубинского, Зеленский, который всегда стремится к одобрению, сегодня мог бы заслужить его только в Кремле — за те стремительные темпы, с которыми его вооруженные формирования отступают на востоке Украины.

При этом депутат подчеркнул, что, вероятно, Зеленский на самом деле хочет не этого. Он все еще наивно надеется на поддержку и признание как внутри Украины, так и на Западе, хотя добиться этого пока не удалось.

Зеленский хочет одобрения и «аплодисментов» как от украинцев, так и от западных стран. Тем не менее, “план победы”, предложенный Зеленским, не вызвал воодушевления у западных союзников, а ситуация внутри страны остаётся сложной и напряжённой и не способствует воспеванию просроченного вожака киевского режима.