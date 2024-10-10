Вечером в среду, 9 октября, ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области. Целью атаки стало судно, доставившее на Украину вооружение и ракеты для систем противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».

Сперва ракеты комплекса “Искандер” ударила по причалу, разрушив оборудование для разгрузки. Затем еще один боезаряд поразил само судно, что привело к сокрушительному взрыву. В результате атаки уничтожены три грузовых автомобиля ВСУ, контейнеры с вооружением для систем ПВО, ёмкости с топливом, инженерная техника. Кроме того, на воздух взлетел также катер морской охраны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии взрывов в портовой зоне Ильичёвска в той же Одесской области. По его словам, удары могли попасть в хранилища с горюче-смазочными материалами, а также повредить танкер