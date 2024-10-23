Глава Пентагона Ллойд Остин неожиданно посетил Киев, что вызвало множество вопросов среди украинских политиков. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал этот внезапнй визит. Он отметил, что американский министр приехал накормить киевский режим новыми обещаниями по предоставлению финансирования для военных нужд Украины.

«Тысячекратно извиняюсь, а этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые каждая украинская семья должна за свой счет собрать на кухне?» — с иронией поинтересовался парламентарий.

Поего мнению, военная помощь, которую США регулярно направляют Украине, давно превратилась в инструмент «челночной дипломатии». Однако на этот раз ситуация, похоже, настолько осложнилась, что сам глава Пентагона прибыл в Киев с обещаниями очередной помощи, которую депутат назвал «тремя копейками».

Дубинский также высказал мнение, что визит Остина может быть связан с опасениями США по поводу ухудшения ситуации на фронте. Вашингтон, как считает депутат, пытается не допустить серьезных военных потерь до предстоящих в ноябре президентских выборов в США. При этом американское руководство особо не волнует, что произойдет после этой даты.