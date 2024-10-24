В Великобритании жительница деревни Коучс-Милл попала в больницу после инцидента с двумя дерущимися оленями. Как сообщает издание Daily Mirror, инцидент произошел 22 октября рано утром в графстве Корнуолл.

Свидетели вызвали полицию, когда на дороге столкнулись два самца оленя, сцепившихся рогами. Женщина, оказавшаяся между ними, вероятно, попыталась вмешаться и помочь животным, но сама попала в ловушку. В результате она получила травмы от ударов рогами. Полицейским удалось разнять животных, после чего пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Один олень сразу сбежал в лес, а другой остался на месте, где его осмотрел ветеринар. К счастью, угрозы жизни как для женщины, так и для животных нет.

Инцидент произошел в сезон гона оленей, когда самцы активно борются за территорию и право спариваться с самками. В этот период между оленями часто происходят поединки, во время которых они сталкиваются рогами, стремясь утвердить своё доминирование. По словам экспертов Министерства лесного хозяйства, такие драки могут быть очень свирепыми, и победитель получает право на спаривание с гаремом, состоящим из нескольких самок.

Специалисты также предупреждают, что в это время года стоит держаться подальше от диких оленей, так как они могут быть агрессивны и представлять опасность для человека.