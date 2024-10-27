Фишинг – это слово совсем недавно вошло в наш лексикон. Оно обозначает воровство личных данных пользователя для дальнейшего мошенничества. И попасть на удочку преступников очень легко. Личные данные передают в руки третьих лиц неопытные пользователи и матерые финансисты.

Интересно! Слово фишинг произошло от английского fishing (рыбалка). Жулики буквально выуживают данные у клиента. Один из примеров такой схемы – запрос пароля из СМС.

Иногда жертва отдает последнее или берет на себя огромные кредиты. Если вы попались на удочку мошенников, и не знаете, как списать долги – обратитесь к опытным юристам. Есть немалая доля вероятности, что с вас снимут финансовое ярмо.

Как защитится от фишинга

Рассмотрим самые распространенные схемы мошенничества и те ошибки, которые допускают люди. Также укажем рекомендации по тому, как не попасть в сложную ситуацию. Укажем разные способы борьбы с фишингом.

Игнорирование антивируса

Большая часть людей не используют защиту на своих гаджетах. Таким образом на ваше устройство может проникнуть вредоносная программа. Она будет считывать данные с личных кабинетов, передавать сведения из СМС или мессенджеров. При этом вирус никак себя не обозначит.

Решение проблемы – установка платного антивируса. Сегодня подписку можно купить за небольшую сумму. Также нужно включать обязательную проверку всей системы хотя бы 1 раз в неделю.

Переход по ссылкам

Люди часто получают непонятные ссылки из разных источников:

социальные сети;

мессенджеры;

письма электронной почты;

СМС или иная рассылка.

Очень часто мошенники маскируются под ваших знакомых или важные службы (МВД, ФССП, ФНС). Они создают липовые аккаунты, от имени которых отправляют фишинговые сообщения.

Выход из такой ситуации – никогда не переходить по ссылкам из незнакомых источников или бесед. Если написали со знакомого профиля, нужно лично перезвонить человеку на его номер и спросить: отсылал он сообщение или нет.

Переход на неизвестные или фейковые сайты

Еще одна схема мошенников – подделка сайта под известные площадки. Например, они могут сделать страницу для входа в Сбер один в один, как у самого банка. При переходе на такие сайты вы можете потерять огромное количество информации.

Как бороться с такими вещами:

Желательно не переходить на те ресурсы, где ранее вы не бывали. Фишинговые сайты часть подделывают название в адресной строке, так как двух одинаковых доменных имен быть не может. Например, мошенник регистрируют сайт http://www.sberbahk.ru/ вместо http://www.sberbank.ru//. Неопытный пользователь может не заметить подмену. Переходите на сайт с официальных страниц в ВК. Многие компании имеют собственные блоги в социальной сети. Они помечены галочкой верификации. В них большое количество подписчиков. С таких площадок можно переходить на официальные сайты.

Оплата через небезопасные сервисы

Еще одна частая ошибка, которую можно встретить при оплате через липовый сайт или на досках объявлений. Подобное мошенничество встречается, например, на Avito. Продавец дает очень хорошую цену за товар, но просит перечислить деньги на сторонней площадке.

В этом случае можно получить двойной урон. Во-первых, с вас спишут сумму, которую больше нельзя будет вернуть. Во-вторых, мошенник получит доступ к банковским картам. Поэтому никогда не соглашайтесь на оплату любых услуг или товаров на сторонних ресурсах. Даже если продавец кажется вам очень честным и порядочным.