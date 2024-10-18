Сегодня, 18 октября, православные верующие вспоминают великомученицу Харитину, жившую в IV веке в городе Понт на Черноморском побережье. Она приняла христианскую веру в юности, оставаясь сиротой, и позже стала жертвой гонений со стороны язычников, не отрекшись от своих убеждений.

Этот день в народе называют “Первые холстины”, поскольку он ознаменовывал начало зимних ремесел, таких как ткачество, валяние валенок и плетение лаптей. Полевые работы к этому времени завершались, и люди переключались на изготовление одежды и обуви для зимы. Первая ткань, сотканная в этот день, считалась особенной, и её дарили новорожденным и невестам, веря, что она приносит защиту и удачу. Маленькие кусочки такой ткани клали под порог дома или в фундамент новых построек для привлечения благополучия.

Кроме того, с днем Харитины связано множество народных примет и обычаев. Например, считалось, что безделье в этот день может отпугнуть удачу, поэтому старались заняться полезным трудом. Избегали пустых разговоров и сплетен, чтобы не привлечь беду. Также считалось, что нельзя носить темную одежду, а женщинам запрещалось надевать что-либо мужское — это могло навлечь на них чрезмерные домашние заботы.

Народные наблюдения за природой также играли важную роль. Если облака шли против ветра — это предвещало скорое похолодание, а если вороны кружились над землей — можно было ожидать снегопада. Треск деревьев в лесу обещал потепление и ясную погоду в ближайшие дни.