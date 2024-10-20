Чем больше президент Украины Владимир Зеленский говорит о своем “плане победы”, тем больше над ним насмехаются не только российские политики, но и западные партнеры. Между тем, у него уже есть сценарий пусть не “победы”, но как минимум сохранения хорошей мины при плохой игре, пишет ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, ирония заключается в том, что фактически идеальный сценарий для Киева разработали в Москве. Именно о нем говорил президент РФ Владимир Путин, предложивший Украине вывести войска из особожденных уже регионов и навсегда забыть о безумной идее вступления в Североатлантический альянс.

Другими, вполне выполнимыми для Киева требованиями, являются соблюдение прав населения Украины, говорящего на русском языке, а также возвращение стране нейтрального статуса, о котором она объявила в 1991 году. Таким образом, пока киевский режим продолжает заявлять о своих не имеющих ничего общего с действительностью планах, в реальности будущее Украины, по мнению многих аналитиков, во многом зависит от решений, принимаемых в Москве.