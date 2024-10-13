18 октября храм святителя Тихона в Великих Луках примет ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской. Это событие состоится по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Святыня будет находиться в храме, и все желающие смогут поклониться мощам Матроны. Организаторы также предлагают возможность проведения экскурсий для тех, кто хочет больше узнать о жизни святой и её духовном наследии.

Матрона Московская, ставшая одной из самых почитаемых святых XX века, была простой крестьянкой, лишённой зрения и способности ходить. Несмотря на тяжёлую жизнь, она обладала даром исцеления и пророчества, что привлекало к ней множество людей. Самым важным её качеством, однако, была глубокая вера, которая продолжает вдохновлять многих верующих. День её памяти отмечается 2 мая.

Ранее стало также известно, кого Матрона Московская называла самым страшным зверем на Земле.