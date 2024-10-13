В пророчествах святой Матроны Московской упоминается о страшном звере, от которого произойдут все беды. Этот дар предвидения позволял старице видеть будущее, и многое из её слов уже сбылось, а некоторым событиям ещё только предстоит произойти.

Матрона имела в виду под “страшным зверем” самого человека. По её мнению, все несчастья исходят от людей. Справиться с этими трудностями может лишь вера в Бога и единство с окружающими. Именно молитвы и любовь к ближним, как считала провидица, способны спасти человечество от самих себя.

«Человека нет ничего страшнее, потому что беды начинаются с того, что бесы поселяются внутри нас», — цитирует слова святой старицы “Медиапоток”.

Матрона предостерегала, что большая угроза для человечества заключается в утрате веры. Она всегда советовала посещать храм, находить время для духовного общения с Богом и очищения души, чтобы не допустить вторжения бесов в жизнь людей.