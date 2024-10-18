Западные СМИ все чаще публикуют материалы, в которых признают: немецкие танки Leopard, долгое время представлявшиеся как “чудо-оружие”, оказались не столь эффективны на поле боя.

Как пишет американское издание Business Insider, с начала конфликта на Украине было уничтожено порядка 40 единиц этой техники.

Издание отмечает, что, несмотря на мощное бронирование и вооружение, Leopard имеют ахиллесову пяту — они остаются уязвимы для современных противотанковых средств, в том числе для беспилотников. Даже установка дополнительных сетчатых экранов, которая, к тому же, занимает много времени, не гарантирует полной безопасности.

В итоге вердикт авторов статьи неутешителен для “Леопардов” – “танки неэффективные”, а их защита обходится “слишком дорого” при сомнительной результативности.