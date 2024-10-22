В Британии 36-летняя Вирджиния Маккалах из графства Эссекс на протяжении четырех лет скрывала у себя дома тела своих родителей. Как сообщает The Guardian, причиной трагедии стали её серьёзные финансовые проблемы, вызванные игорной зависимостью и долгами по кредитным картам.

На протяжении нескольких лет Маккалах тратила деньги родителей, пользуясь их банковскими счетами. Когда родители начали подозревать что-то неладное и задавать вопросы о долгах, женщина попыталась оправдаться, сваливая все на интернет-мошенников. Однако ложь не могла продолжаться вечно. В июне 2019 года, осознав, что больше не сможет обманывать, она решила совершить убийство. Сначала отравила своего 70-летнего отца, подмешав в его напиток смертельную дозу лекарств. На следующий день она убила мать, нанеся ей удар молотком, а затем заколов ножом.

После убийств Маккалах спрятала тела. Останки отца она замуровала в спальне, используя гипсовые блоки и покрыв всё одеялами и картинами. Мать она положила в спальный мешок, который спрятала в гардеробной. В течение четырех лет женщина жила в этом доме, продолжая получать пенсии своих родителей. Соседям она рассказывала, что родители то болеют, то находятся в отпуске, то гостят у родственников.

Правда вскрылась благодаря семейному врачу, который заметил, что супруги Маккалах перестали посещать медицинские осмотры. Врач сообщил о своих подозрениях в полицию, и, когда правоохранительные органы прибыли к женщине домой, она сразу же призналась в содеянном. Показав полицейским тела и орудие преступления — нож, спрятанный под лестницей, — она сказала, что когда-то это должно было произойти. Теперь убийце придется отправиться в тюрьму на 36 лет.