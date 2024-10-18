Во время боевых действий в Курской области российские солдаты попытались убедить украинского военнослужащего сложить оружие и сдаться. Видеозапись этого инцидента, опубликованная Telegram-каналом WarGonzo, запечатлела общение сторон, сопровождавшееся перестрелкой.

На кадрах видно, как российские бойцы из разрушенного здания ведут переговоры с украинским солдатом, пытаясь предложить ему возможность сдаться. “Мы тебе жизнь дарим… Выходи, глупый”, — крикнули они, обращаясь к противнику. Однако в ответ прозвучали выстрелы. “Он из угловой двери отстреливается, а мы ему предлагаем сдаться”, — добавил один из российских солдат, удивленный отказом.

Как сообщает канал, это столкновение произошло во время освобождения одного из поселков в Кореневском районе Курской области. Российские военные пытались показать противнику, что всегда есть шанс сдаться и сохранить жизнь. Однако, как отмечает WarGonzo, не все украинские военные приняли предложение. Некоторые продолжили сопротивление, в результате чего были либо уничтожены, либо вынуждены покинуть позиции.

Ранее другой случай с украинским военкомом, оказавшимся в плену, также вызвал резонанс. Он посоветовал своему сыну сдаться, если его отправят на фронт, чтобы избежать ненужных жертв.