Считается, что студенческие браки очень быстро разрушаются, но сама жизнь доказывает обратное. Даже среди артистов, где семейные союзы часто недолговечны. Истории российских актёров, чья любовь зародилась в юности и прошла испытания временем, показывают, что крепкие отношения могут начаться в студенчестве или даже раньше, рассказала “Комсомольская правда”

Так, история актёра Бориса Щербакова и его жены Татьяны Бронзовой началась на первом курсе Школы-студии МХАТ. По ошибке Татьяну поселили в общежитии в комнату к Борису, что стало началом их знакомства. Их роман завязался на втором курсе, а свадьбу они сыграли в 1973 году. Татьяна всегда чувствовала поддержку мужа, несмотря на его возможные мимолётные увлечения. Она считает, что секрет их долгого брака — в женской мудрости, умении прощать и осознании, что семейная жизнь — это ежедневная работа.

Среди артистов, начавших отношения в школьные или студенческие годы, — режиссёр Театра Армии Александр Лазарев и его жена Алина Айвазян. Знакомые с детства, они росли рядом и много времени проводили в одной компании, но роман начался лишь в студенческие годы. В 1988 году, будучи студентами, они поженились и с тех пор остаются вместе. Александр признаётся, что в их семье иногда случаются конфликты, как и у всех, но ссоры быстро утихают. Алина — не актриса, она переводчик детской литературы, но их общая жизнь и поддержка друг друга сохраняют их союз крепким уже много лет.

Ярким примером такой любви стала пара Екатерины и Александра Стриженовых. Их роман начался ещё в школьные годы и с тех пор не угас. Екатерина вспоминает, как 37 лет назад они официально оформили свои отношения. В день свадьбы на Ленинградском проспекте их пригласили на зелёный коврик, под звучание любимого вальса Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Екатерина тепло говорит о муже, подчёркивая, что любовь для неё — это своего рода болезнь, но приятная и заразная. Пара Стриженовых стала примером для многих, показывая, что школьная любовь может стать основой для долгого и крепкого брака.

Народный артист России Евгений Киндинов встретил свою спутницу жизни Галину Стецюк в Школе-студии МХАТ. Они стали однокурсниками, и именно тогда между ними возникла симпатия, переросшая в роман. Несмотря на то, что их семья долгое время оставалась бездетной, супруги не отдалились. Лишь спустя почти 20 лет после свадьбы у них родилась дочь Дарья. Киндинов и Стецюк не только муж и жена, но и партнёры по сцене, что, по словам актёра, никак не мешает им, а лишь укрепляет их союз.

Актёр Антон Шагин, которому недавно исполнилось 40 лет, женат на своей однокурснице Веронике Исаевой уже почти два десятилетия. Они поженились, будучи студентами, выбрав символичную дату — 12 апреля, день космонавтики. Вероника, в отличие от мужа, выбрала путь преподавания сценической речи и актёрского мастерства. Шагин говорит, что для него Вероника — не только любимая женщина, но и главный критик и помощник. Она помогает ему готовиться к ролям, вместе они обсуждают его работу на сцене и в кино, а дети составляют гармоничное дополнение к их творческой и семейной жизни.