В машине и самолете, на поезде и в автобусе — со своей собакой везде хорошо! Но только если правильно организовать поездку.

Казалось, что может пойти не так

В любой момент путешествия собака может начать выть, проявлять агрессию, портить вещи, у нее может начаться тошнота… Чем дольше и сложнее путь, тем выше вероятность стресса у хозяев, других пассажиров и, конечно, самого пса. А с неправильно оформленными документами и без должной экипировки для любимца вас просто не пустят в большинство видов общественного транспорта или выдворят и оштрафуют, если нарушение произошло в моменте (например, вы сняли с четвероного намордник в электричке).

Остались бы дома, или зачем брать собаку в поездку

От тяжелой напряженной дороги ответственные любящие хозяева своего питомца, как правило, стараются избавить. Но бывают ситуации, когда по-другому никак:

Вы переезжаете или отправляетесь надолго в другой город или страну. Как же без собаки?

Собаку не с кем оставить даже временно, она так сильно грустит и переживает без вас, что дорожные трудности — меньшее зло.

Вы сами путешествуете с комфортом и можете организовать такие же условия своему хвостатому другу.

Тогда вперед!

С ветерком. Поездка с собакой на своей или арендованной машине

Пожалуй, самый простой и ненапряжный способ путешествия для всех участников — двуногих и четвероногих. Причем, куда бы вы ни направлялись: на дачу в пригороде или за тысячу километров по стране, вы никому не помешаете, ведь пес всю дорогу находится в салоне авто вместе с хозяином. Животное, конечно, отвлекают новые запахи и виды, но это похоже на веселое приключение.

Критично только:

Чтобы четвероногий друг вдруг не занервничал и не помешал человеку за рулем или не попытался выскочить в открытое окно. Но, как правило, собакам дорога нравится. Автовладельцы и по совместительству собаководы стараются знакомить питомца с транспортом еще щенком, постепенно увеличивая продолжительность маршрутов. Так животное привыкает к поездкам.

Чтобы у собаки не началась вдруг тошнота и рвота. Тогда она испортит салон, вызовет беспокойство за свое здоровье. В отличие от человека доходчиво попроситься наружу животное не может, и хозяин узнает о проблеме слишком поздно. Плюс не всегда сразу получается остановиться и выйти из автомобиля.

Выручит МароПЕТ — безопасное противорвотное средство для собак. Оно эффективно даже во время химиотерапии, а при простом укачивании в транспорте — и подавно.

Как еще можно попытаться избежать тошноты и рвоты у собаки.

Не стоит кормить питомца непосредственно перед дорогой. Оптимально — за пару часов, чтобы не было лишней нагрузки на ЖКТ.

Ликвидируйте из салона ароматизаторы. У четвероногих, склонных к тошноте, они могут вызывать обострение.

Псу не должно быть жарко — следите за этим. Духота и высокие температуры неблагоприятно сказываются на самочувствии хвостатых друзей. При одинаковой тряске в транспорте вероятность рвоты выше у того пса, которому душно.

Одного поводка недостаточно. Поездка с собакой в метро

В московской подземке даже крупные породы не разрешается провозить без переносок или клеток. Зато в них путешествие для пса будет бесплатным.

Исключение — собаки-поводыри в метро. При наличии документов, подтверждающих статус, и экипированные в шлейку, они с хозяином едут бесплатно. Это правило распространяется на все виды общественного транспорта.

В подземках других городов могут быть свои внутренние правила. Но обязательный минимум — клетка или переноска для мелких пород и поводок, намордник, команда «рядом» для больших серьезных собак — должны соблюдаться неукоснительно. Метро — место повышенной опасности даже для человека, а пса — тем более.

Ваш билетик! Как ездить с собакой в автобусе, маршрутке, на трамвае или троллейбусе

В наземном общественном транспорте разрешено перевозить крупную собаку в наморднике, ошейнике и на поводке на задней площадке. Такая поездка оформляется, как провоз багажа. Маленьких собачек можно брать с собой, как ручную кладь, в клетке или переноске. Тогда песик засчитывается за ручную кладь и едет бесплатно. Некоторые хозяева, не желая травмировать своих любимцев, просто берут их на руки или сажают за пазуху. Это не совсем правильно, т. к. могут возмутиться другие пассажиры. И вполне справедливо!

Как узнать, когда питомца еще можно перевозить в боксе, и тот засчитывается за ручную кладь, а когда — уже нет? Считайте размер. Если животное свободно помещается в емкость, сумма трех измерений которой (т. е. длины, ширины и высоты) не больше 1 м 20 см, то ваша собака действительно маленькая.

В маршрутках боксы на руках с тоями, чихуахуа, йорками, пинчерами и проч. тоже никому не помешают. А вот собак-тяжеловесов скорее всего, не пустят — слишком мало места между сиденьями и в проходах.

Наши люди в такси с собакой… ездят!

Попытка проехаться в обычном такси с четвероногим другом — всегда лотерея. При заказе нужно обязательно предупредить диспетчера или написать сообщение в приложении:

животное какой породы будет с вами;

крупное ли оно (ведь в породах водитель может не разбираться);

насколько оно спокойное;

будет ли в наморднике и прочие подробности.

Но отказ везти вас — увы — вы можете получить в любое время, даже когда машина уже подана. Например, шофер представлял одну собаку, а при виде вашей испугался. Особенно, если уже сталкивался с беспокойными животными, которых вырвало в салоне или они доставили другие проблемы.

Намного проще, если у в вашем населенном пункте есть зоотакси. Его работники терпимы к хвостатым пассажирам.

Совет. Обязательно берите с собой подстилку, так вы точно сохраните салон, ведь даже если питомец спокойный, его когти нечаянно могут поцарапать обивку. А чтобы предотвратить тошноту и рвоту у собаки, заблаговременно дайте ей МароПЕТ или аналогичное противорвотное средство.

Чух-чух – гав-гав. Путешествие с собакой в поезде

Провоз животных в электричках от провоза в других видах городского и пригородного общественного транспорта отличается только тем, что на любимца (хоть большого, хоть маленького) в обязательном порядке покупается специальный билет. Места для пассажиров с животными обеспечивает перевозчик. В остальном все так же, как с автобусом. Маленькие породы в боксах, средние и крупные — на поводке и в наморднике.

В поездах дальнего следования требования к четвероногим пассажирам расширенные.

При себе обязательно должен быть ветпаспорт с отметкой о вакцинации животного от бешенства.

Совет. Даже на короткие дистанции берите вместе с собакой ее ветпаспорт с отметкой о вакцинации от бешенства. Действующая прививка от этого неизлечимого заболевания — обязательное условие пребывания питомца в общественных местах. Это вопрос безопасности!

Вряд ли любящий хозяин согласится, чтобы в длительном путешествии на поезде его четвероногий любимец испытывал неудобства. Например, ехал бы всю дорогу, которая может занимать неделю, в переноске на месте для ручной клади (касается собак, помещающихся в контейнер с суммой сторон 180 см) или багажном отсеке (касается крупных пород). Выход — выкупать все купе. Дороговато, зато спокойно.

В поездах собак, как правило, не укачивает, движение более плавное, поэтому что-то делать с тошнотой и рвотой не придется, но на всякий случай стоит купить МароПЕТ.

Проблема выгула мелких пород и любых щенков решается использованием впитывающих пеленок. Взрослых питомцев можно выводить на прогулку на остановках. Только не забудьте про пакеты для «грязных дел»! Имейте в виду, что некоторые животные, особенно — молодые, еще без опыта подобных поездок, могут с непривычки в незнакомом месте терпеть до предела. Будьте морально готовы к «авариям» в пути.

Собака в полете. Как перевозить хвостатого друга в самолете

Правила и особенности перевозок у каждой авиакомпании свои. Узнавайте их на этапе планирования поездки и выбора билета. Например, практически все авиакомпании делают ограничения по весу собак, которых можно взять с салон. То есть с той-терьером вас пустят вместе, а вот с французским бульдогом, скорее всего, нет. К тому же последний — брахицефал (как мопс и пекинес). Их некоторые авиаперевозчики вообще не принимают на борт, т. к. из-за специфичного строения морды у них во время дороги, тряски и сильного стресса есть вероятность остановки дыхания и сердечного приступа.

Встречаются также ограничения по возрасту, например, только щенки не старше трех месяцев. И другие.

Как летят крупные тяжелые взрослые собаки? Увы, как багаж. Их запирают в прочном боксе или клетке, обтянутыми воздухопроницаемой тканью, надежно закрывают и сдают в багажный отсек. Многие владельцы предпочитают избавить пса от такого путешествия. Проще потратить время, испытать некоторые неудобства, но поехать на поезде. Зато питомец точно останется жив и не перенервничает.

Почему собаку тошнит в дороге и что с этим делать?

Человека тоже, бывает, тошнит в поездках на разных видах транспорта. Животные, хотя, казалось бы, их организмы отличаются от наших, похожим образом могут испытывать очень неприятные ощущения. Тряска, оторванность от земли негативно действуют на вестибулярный аппарат четвероногих.

Обратите внимание, если:

Вы первый раз путешествуете в данном виде транспорта. Все новое — риск для здоровья.

Ваш питомец — щенок. А значит, организм еще формируется, с равновесием и так-то проблемы, а тут еще дорога. Слишком большая нагрузка!

У собаки начинается обильное слюноотделение, беспокойное поведение или отрыжка. Это уже признаки приближающейся рвоты.

Помочь любимцу — ваш долг. Если к путешествию на машине автовладельцы, как правило, адаптируют своих собак, то с поездом и самолетом это сделать сложнее – не так часто мы ездим в них, да еще и с четвероногими. На всякий случай для разовой поездки можете дать МароПЕТ для собак — это поможет предотвратить тошноту и рвоту у пса.

Хвостатые друзья с удовольствием будут путешествовать с вами, если вы обеспечите им комфорт. Сделать это не так уж сложно. Намного хуже оставить собаку, даже на время. Она будет переживать, посчитает, что вы ее бросили насовсем. Не делайте так.