Ирина Болгар прокомментировала выпуск программы «Страсти по Дурову», вышедшей на телеканале «Россия 1», заявив, что её не интересуют подобные шоу. По её словам, она даёт интервью исключительно серьёзным международным изданиям, таким как New York Times, Le Monde и Politico, которые проверяют предоставленную информацию, а шоу Малахова – “не ее уровень”.

Она подчеркнула, что не участвовала в программе Малахова и не намерена комментировать шоу, основанное на сплетнях. Она якобы уже предоставила доказательства своим заявлениям в ряде зарубежных СМИ.

Тем временем певица Анна Калашникова высказала своё мнение о финансовых требованиях Болгар, обвиняя её в том, что она тратит деньги Павла Дурова на личные нужды. Калашникова подчеркнула, что многие женщины воспитывают детей самостоятельно и не требуют подобных сумм, называя поведение Болгар позорным.

В ответ на критику Ирина Болгар заявила, что она не использовала деньги, предназначенные для детей, на свои личные нужды. Хотя у неё была договорённость с Дуровым о ежемесячной сумме в 150 тысяч евро предприниматель якобы нарушил эти договорённости, используя деньги для давления на неё.

Болгар также рассказала, что отказалась от предложений Павла Дурова переехать в ОАЭ в обмен на соблюдение его условий. По её словам, она выбрала свободу и защиту прав своих детей, несмотря на давление со стороны бывшего партнёра.