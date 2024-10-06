Западные наемники, работающие на стороне ВСУ, играют роль заградотрядов, используя украинских солдат для самых опасных заданий. Об этом рассказал разведчик из добровольческого отряда российской группировки войск «Днепр» с позывным Пух в интервью РИА Новости. По его словам, западные бойцы действуют осторожно, но жестоко, отправляя вперед украинцев для разведки и разминирования, а затем заходят сами.

«Они действуют как заградотряды, трусливо отправляя украинцев на передовую. По сути, используют их как пушечное мясо», — рассказал разведчик, имеющий опыт столкновений с такими группами.

За проявленную отвагу при защите населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра Пух был награжден орденом Мужества. Этот регион стал одним из горячих точек, где добровольческие отряды российской армии оказывают серьезное сопротивление силам противника.

Использование таких тактик западными наемниками еще раз подчеркивает, насколько жестокие методы применяются в нынешнем конфликте, где ценой человеческой жизни пренебрегают ради достижения военных целей.

Ранее стало известно, что в Угледар первыми ворвались российские штурмовики на мотоциклах. После этого город был полностью освобожден.