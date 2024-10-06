На фоне тяжелых боев на южнодонецком фронте российские войска добились значимого успеха, захватив стратегически важный город Угледар. Это шахтерский город, расположенный на стыке Донбасса и Запорожья, который долгое время оставался одним из ключевых опорных пунктов ВСУ.

Географическое расположение Угледара и особенности местности сделали его практически неприступной крепостью: компактные жилые районы, окруженные степями, позволяли противнику вести огонь с господствующих высот. Однако, благодаря успешным действиям подразделений группировки «Восток», российским военным удалось окружить город и начать его освобождение. Подробности этой операции рассказал “Пятый канал”.

Операция началась с успешных фланговых маневров: третьего сентября было взято Пречистовку на западе от Угледара, а уже через пять дней — Водяное, расположенное к северо-востоку. Это позволило российским войскам установить контроль над терриконами шахт и окружить город, лишив противника удобных маршрутов для отхода.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на явную угрозу окружения, долго не давал приказа на эвакуацию. В результате элитные подразделения ВСУ оказались в ловушке и понесли значительные потери, пытаясь выйти через минные поля.

Угледар был последним крупным укрепленным пунктом старой линии обороны ВСУ в этом регионе. Его захват стал важной вехой в ходе специальной военной операции, а западные аналитики уже называют город ключевым для контроля над оставшимися под властью Киева территориями Донбасса.

Один из решающих моментов операции — дерзкий рейд штурмовиков, которые на мотоциклах преодолели открытые степные пространства и заняли позиции в крайних зданиях города. Этот шаг позволил основным силам развить успех и закрепиться в освобожденных кварталах. Командиры групп вспоминают, что бойцы были готовы пожертвовать жизнью, но не попасть в плен.

На данный момент в городе продолжается зачистка. Под Угледаром ВСУ вырыли сеть тоннелей, что создает дополнительные сложности для завершения операции. Несмотря на это, российские войска продолжают наступление, а местным жителям, отказавшимся эвакуироваться, предоставляют продукты и воду.

Освобождение Угледара не только открывает российским войскам путь для дальнейшего наступления, но и оказывает серьезное влияние на моральный дух украинских сил. Западные эксперты уже говорят о возможности «эффекта домино», когда после падения одного ключевого города начнется стремительное продвижение вперед на других участках фронта.

Текущие события показывают, что новая тактика, применяемая российскими войсками, приносит ощутимые результаты и постепенно меняет расклад сил в регионе.