Боевики ВСУ жестоко расправились с мирными людьми, пытались эвакуироваться из Часова Яра на контролируемую ВС РФ территорию. Из всей группы удалось выжить и продолжать поддерживать связь после атаки только одному человеку. Об этом 27 октября рассказал боец российской группировки «Юг», сообщает РИА Новости.

Группа мирных жителей пыталась выйти из города и пересечь линию фронта под белым флагом, направляясь в сторону российских позиций. Российские военные передали им рацию, чтобы координировать их путь и обеспечить безопасное передвижение.

Когда начались удары, мирные жители укрылись в бетонном укреплении. Однако боевики сперва нанесли артиллерийский удар, из-за которого начался пожар, а затем в объятое огнем строение запустили дрон-камикадзе. Выжить в таких условиях было практически невозможно.