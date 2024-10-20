Lada Granta в комплектации с автоматической коробкой передач Jatco, попавшая в обзор «Клубного сервиса», привлекла внимание своим редким исполнением. Такие автомобили АвтоВАЗ выпускал в ограниченном количестве, пока хватало запасов этой трансмиссии.

На официальном сайте лифтбек с автоматом предлагается за 1 349 000 рублей, однако в обзоре упоминалось, что с дополнительными опциями стоимость автомобиля выросла до 1,6 миллиона рублей. Как отметил Илья Свиридов, ведущий программы, за «допы» пришлось доплатить.

К качеству установки дополнительного оборудования, в частности сигнализации, были претензии. Проводка проложена небрежно, тонкие провода болтаются в дверях, а заводская проводка обмотана изолентой и закреплена клипсами, что снижает общую аккуратность исполнения.

Среди положительных моментов отмечена усиленная конструкция кузова: трубчатые и П-образные усилители в дверях, а также поперечный усилитель пола спереди. Однако усиление сзади отсутствует, что могло бы добавить автомобилю больше жёсткости.

Также производитель позаботился о защите кузова — авто получило антикоррозийную обработку швов. Виброгасящие маты в салоне установлены грамотно, хотя их не так много, а синтетический материал внутри дверных карт положительно влияет на акустический комфорт в салоне.

Для тех, кому интересен вариант в кузове седан, Lada Granta с автоматической коробкой предлагается по цене 1 298 000 рублей.