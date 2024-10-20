Американская экономика переживает новую фазу, отличающуюся неожиданными результатами, которые не совпадают с прогнозами экспертов. По данным Business Insider (BI), экономика вступила в очередной суперцикл, который меняет привычные представления о последствиях финансовой политики.

Предыдущий период такого суперцикла начался более десяти лет назад, когда Федеральная резервная система снизила ключевую ставку до 0% в 2008 году. Это вызвало значительные изменения на мировых финансовых рынках. Доходность казначейских облигаций США резко упала, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками. В такие проекты, как Juicero и WeWork, венчурные капиталисты вкладывали миллиарды, хотя многие компании не имели чёткого плана получения прибыли. В условиях рекордно низких процентных ставок корпорации активно наращивали долги: с 2007 по 2017 годы мировой нефинансовый долг компаний удвоился и достиг 66 триллионов долларов.

За этот период, до пандемии, инфляция и рост заработной платы оставались низкими — менее 4%. Джош Хирт, старший экономист компании The Vanguard Group, объясняет, что дешевизна займов позволила многим фирмам неоправданно расшириться и нанять больше сотрудников, чем было нужно.

Последние полтора десятилетия экономика США отличалась слабым потребительским спросом и низкими ставками. Сейчас ситуация кардинально изменилась. BI отмечает, что новый суперцикл сопровождается более высокими ставками, рисками, связанными с глобальной нестабильностью, и инфляционными последствиями. Также усиливается роль национальной безопасности в экономической политике страны, что оказывает значительное влияние на промышленное производство.

Одним из явных признаков этого перехода стало то, что сегодняшние финансовые правила привели к результатам, противоположным тем, что ожидались. Например, с 2022 по 2024 год, когда ключевая ставка ФРС увеличилась с 0,5% до 5,5%, индексы Nasdaq 100 и S&P 500 выросли на 23% и 22% соответственно. При этом не наблюдалось значительных сокращений рабочих мест, а уровень безработицы остался ниже 4,3%. ВВП тоже сохраняет стабильные темпы роста. Эксперты удивляются: казалось бы, такие изменения должны были вызвать спад, но вместо этого экономическая ситуация развивается по непривычному сценарию.

Прогнозы экономистов предполагают, что в будущем ключевая ставка Федеральной резервной системы стабилизируется на уровне около 3,5%. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию кредитов, росту депозитов и увеличению доходности. Ожидается и ужесточение условий на рынке труда. Влияние нового суперцикла будет ощущаться не только в США, но и на мировых рынках, вызывая перераспределение финансовых потоков.

С приходом этой новой фазы экономики инвесторы, предприятия и государственные структуры, привыкшие работать по старым моделям, могут столкнуться с серьезными вызовами. Чтобы оставаться успешными, им придется пересмотреть свои подходы и искать новые пути для получения выгоды в изменившихся условиях. Те, кто сможет адаптироваться к этим переменам, будут иметь больше шансов на успех в будущем.

Эксперты подчеркивают: выживать будут те, кто сумеет расти вместе с изменяющимся миром, и именно они окажутся на вершине в этой новой экономической реальности.