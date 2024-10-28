Мирные жители города Украинск сообщили РИА Новости, что при отступлении украинские военные расправлялись с оставшимися в городе людьми. Две местные жительницы, эвакуировавшиеся недавно, рассказали об этом, вспоминая произошедшие события.

Одна из очевидиц по имени Элла рассказала об инциденте в районе новых домов:

«Солдаты убили нескольких человек, которые прятались в подвале. Туда закинули шашки, подожгли дверь и закрыли её, чтобы никто не смог выбраться. Нам в лицо говорили, что при уходе не оставят в живых ни одного жителя».

Еще одна спасенная жительница Украинска Наталья добавила, что всех, кто оставался, просто перестали считать за людей.

«В одном из районов было расстреляно семь мужчин, а также убито несколько десятков собак. Солдаты предупредили нас, что с нами случится то же самое, если мы не уедем на украинскую сторону. Наши дома обстреливали из танков и минометов ещё до того, как здесь появилась российская армия», – поделилась она страшными воспоминаниями.

Согласно данным Минобороны России, город Украинск был освобожден войсками группировки «Центр» 26 сентября. Власти ДНР подтвердили, что наступление в направлении Покровска продолжается и что в клещи также взяты районы Красноармейска и Селидово.