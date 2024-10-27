Каждый водитель регулярно заезжает на автозаправку, чтобы пополнить запас топлива. Несмотря на привычность и относительную простоту процесса, здесь часто допускаются ошибки, которые могут стоить денег и привести к поломке автомобиля. Автослесарь поделился с порталом naavtotrasse.ru наиболее частыми промахами водителей на АЗС.

Одна из самых распространенных ошибок — выбор неправильного типа топлива или его количества. Следует заправлять машину именно тем видом горючего, который указан производителем, чтобы не навредить двигателю. Также рекомендуется заливать конкретное количество топлива, а не на заданную денежную сумму. Такой подход может помочь избежать дополнительных трат, так как порой заправочная колонка округляет объем топлива в меньшую сторону.

Еще одна типичная оплошность — забыть снять пистолет из топливного бака перед отъездом. Водители порой уезжают, не вынув его, что приводит к порванному шлангу, необходимости возмещения убытков АЗС и возможным повреждениям автомобиля. Чтобы избежать этого, важно аккуратно вытаскивать пистолет, поднимая его вверх, чтобы остатки горючего не попали на корпус. Рекомендуется подождать несколько секунд, пока стечет оставшееся топливо.

Заправка при работающем двигателе — еще одно нарушение, которое может обернуться трагедией. На АЗС такая практика запрещена. Современные машины хорошо защищены, но риск всегда существует: например, из-за статического электричества на корпусе могут воспламениться пары бензина.

Также стоит помнить о безопасности личных вещей. Мошенники не дремлют и могут воспользоваться моментом, когда водитель отвлекается. Рекомендуется всегда блокировать центральный замок, даже если вы просто вышли вставить пистолет в бак. Это простое действие может предотвратить кражу и избавить от лишних проблем.

Еще один важный момент — соблюдение порядка движения на территории АЗС. Въезд и выезд здесь организованы так, чтобы минимизировать задержки, особенно в часы пик. Нарушение движения на заправке может создать помехи и привести к неприятностям с другими водителями, хотя формально ответственность за это не предусмотрена.

Эти простые правила помогут избежать не только финансовых потерь, но и сделают заправку автомобиля более безопасной и комфортной.