Недавно автономное такси компании Tesla столкнулось с моральной дилеммой во время испытаний. Автомобиль с автопилотом оказался в ситуации, где нужно было принять решение: спасти пешехода, упавшего на дорогу, или защитить пассажира, находившегося в машине. Этот эксперимент был основан на известной моральной задаче, напоминающей дилемму с вагонеткой, и вызвал большой резонанс.

Автомобиль Tesla S, находясь под управлением искусственного интеллекта, мгновенно выбрал решение — свернуть на встречную полосу, чтобы избежать наезда на пешехода. Однако это привело к столкновению с другим автомобилем, в результате чего пассажир такси погиб, а пешеход остался жив.

Компания Tesla во главе с Илоном Маском активно развивает технологию автономного управления транспортом. Маск уже инвестировал 10 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, на котором базируется система автопилота. Идея в том, чтобы создать такси будущего без водителя, руля и педалей, где управление полностью возьмёт на себя компьютер, обещая более безопасное вождение и избегание опасных ситуаций на дорогах.

Тем не менее, данный случай показывает, что перед технологиями стоит серьёзная этическая проблема — каким образом искусственный интеллект должен принимать решения в критических ситуациях, и чья жизнь будет при этом приоритетной.