Перед наступлением холодов эксперты рекомендуют провести тщательное техническое обслуживание автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов на зимних дорогах. Об этом рассказал Максим Ракитин, главный редактор автомобильного портала Quto, в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего, Ракитин отметил важность сезонных шин. По его словам, это обязательное условие для безопасной езды зимой.

«Нет двух мнений — шины для зимы должны быть установлены заблаговременно», — подчеркнул он.

Помимо этого, необходимо использовать специальную незамерзающую жидкость для омывателя, которая не превратится в лед при низких температурах. Эксперт также советует проверить тормоза и провести другие важные процедуры в рамках техобслуживания.

Дополнительно стоит задуматься о замене дворников перед наступлением холодов, так как старые могут плохо справляться с очисткой стекол в зимних условиях. Еще один важный аспект — правильная настройка фар. В зимний период темнеет рано, и хорошая видимость на дороге становится критически важной для безопасности, добавил Ракитин.

Ранее специалисты рекомендовали автолюбителям не ждать первого снега для замены шин. Эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин отметил, что летняя резина теряет эластичность уже при температуре +7 градусов. Это снижает сцепление автомобиля с дорогой и увеличивает риск аварий, даже до наступления заморозков.

Подготовка к зиме — это важный шаг для обеспечения безопасного вождения в холодный сезон.