Аврора Киба недавно удивила своих подписчиков внезапным возвращением в Москву, опубликовав снимок из самолета с видом на столицу. Впрочем, причины визита девушка предпочла оставить в тайне, а также не уточнила, долго ли задержится дома. Интерес к Авроре особенно велик, так как недавно стало известно о ее отношениях с известным певцом Григорием Лепсом, старшим ее на десятилетия.

В свои 18 лет она уже начала строить карьеру в мире моды, поступив в известный лондонский колледж. Однако сам переезд Кибы за границу вызвал немало споров. Многие задались вопросом, почему девушка выбрала учебу за пределами России, а некоторые даже раскритиковали ее выбор. На обвинения Аврора ответила, что стремление к профессиональному росту вовсе не противоречит любви к своей стране, и добавила, что зарубежное образование поможет ей достичь цели.

Напомним, Григорий Лепс и Аврора официально объявили о своей помолвке в июне, и певец сделал ей предложение, подарив роскошное кольцо от ювелирного бренда Graff.