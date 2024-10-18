Исследователи обнаружили новое объяснение агрессивному поведению косаток, которые за последние годы атаковали более 600 яхт в водах у побережья Марокко и Испании. Нападения, некоторые из которых привели к затоплению судов, заставили учёных пересмотреть прежние гипотезы. Ранее считалось, что косатки могли связывать яхты с опасностью, поскольку одно из животных когда-то могло пострадать при столкновении с судном.

Однако Институт исследований дельфинов-афалин (BDRI) предложил новую гипотезу, которая изменяет взгляд на происходящее. Теперь учёные считают, что атаки могут быть связаны с охотничьим поведением и обучением. Исследование позволило понять, что косатки, возможно, воспринимают нападения на яхты как часть тренировки, развивающей навыки охоты. Внимание исследователей привлекло сходство между корпусами яхт и тунцом, который является основной добычей косаток в западной части Атлантики. Этот вид рыбы может достигать четырёх метров в длину и развивать скорость до 45 км/ч, что делает его отдалённо похожим на форму и цвет подводной части яхт.

Концепция обучения через игру широко распространена в мире животных. Многие виды, включая кошачьих, используют игровые взаимодействия для отработки навыков выживания. Теперь, вероятно, к этому списку можно добавить и косаток, которые, возможно, рассматривают атаки на яхты как способ отработки охотничьих умений.