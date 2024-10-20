Исследователям удалось раскрыть удивительные подробности жизни ребенка, жившего на территории южной Италии около 17 000 лет назад в эпоху ледникового периода. Эти данные стали известны благодаря изучению останков мальчика, найденных в пещере Гротта-дель-Мур близ города Монополи. Археолог Мауро Калаттини обнаружил это захоронение еще в 1998 году, но полное исследование и анализ генома были завершены только недавно.

Особое внимание ученых привлек тот факт, что ребенок страдал от врожденного порока сердца, вызванного генетическими мутациями. Генетический анализ показал мутации в генах TNNT2 и MYBPC3, которые влияют на работу сердечной мышцы. Это заболевание, называемое гипертрофической кардиомиопатией, приводит к утолщению стенок сердца и может стать причиной ранней смерти, что, вероятно, и произошло с этим мальчиком. Исследователи установили, что ему было около года и четырех месяцев на момент смерти.

Помимо медицинских данных, генетический анализ также позволил восстановить внешние черты ребенка: у него были голубые глаза, темная кожа и вьющиеся волосы тёмно-коричневого или черного цвета. Эти характеристики открыли дополнительную информацию о древних людях, живших в этом регионе.

Находка стала важным событием для науки, так как детские захоронения эпохи ледникового периода крайне редки. Захоронение мальчика было единственным в пещере и оказалось хорошо сохранённым, благодаря двум каменным плитам, под которыми были обнаружены его останки.

Исследования также показали, что родители мальчика, вероятно, были родственниками возможно, двоюродными братом и сестрой. Высокая степень родства могла быть одной из причин возникновения генетических мутаций, приведших к его заболеванию. Этот случай стал важным открытием для антропологов, позволяя глубже понять жизнь, здоровье и генетические особенности древних людей.