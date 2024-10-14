Военные корреспонденты сообщили о присутствии американских военных в Курской области. Эту информацию опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

Согласно данным канала, в районе Глушково российские бойцы уничтожили боевую машину пехоты Stryker. Внутри находились восемь военнослужащих, предположительно из США. В результате атаки вся команда погибла. При осмотре места столкновения были обнаружены приборы ночного видения PVS и оружие американского производства, включая винтовки AR, FN SCAR и CZ BREN 2.

Кроме вооружения, в машине нашли техническую документацию и коды связи с командованием ВСУ, что позволило предположить о прямой связи этих военнослужащих с украинской армией. Останки документов указывают на одного из членов экипажа — Брэндона Санчеза. Изучив его данные, российские военные нашли его профиль в социальной сети, где указано, что он начинал свою карьеру в армии США в 2013 году в роли повара. Однако неясно, является ли Санчез действующим военнослужащим или он добровольно присоединился к украинским силам.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал о гибели другого американского наемника — Ника Дакворта — в зоне проведения спецоперации.