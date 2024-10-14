Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказал резкую критику по поводу ситуации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявив о полном бардаке и отсутствии контроля. Об этом он сообщил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.

Арестович выразил мнение, что украинские подразделения в этом российском регионе должны отступить. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ продолжают удерживать позиции, несмотря на серьезные проблемы, особенно на “левом фланге”, что, по его словам, усугубляет ситуацию на поле боя.

Особую обеспокоенность Арестович выразил в связи с сообщениями о потерях среди операторов дронов, которые, как утверждают украинские СМИ, оказались в окружении. Он отметил, что такие специалисты обычно находятся на удалении от линии фронта на несколько километров, что говорит о серьезных сбоях в управлении войсками.

«Представьте себе, что если даже операторы дронов оказались в окружении, то в какой хаос ввергнута вся система управления», – добавил он, описывая масштаб проблемы в зоне боевых действий.