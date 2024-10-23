Командир спецотряда “Ахмат” Апти Алаудинов резко раскритиковал журналиста Ивана Панкина, работавшего на радио “Комсомольская правда”. Причиной стала беседа, в ходе которой Панкин задал вопросы о действиях отряда во время атак ВСУ на Курскую область, а также о конфликте между чеченцами и русскими в Анапе. В ответ Алаудинов назвал его “шайтаном”, “чеченофобом” и “чертом”, обвинив в разжигании межнациональной вражды, пишет Gazeta.ru.

Генерал выразил возмущение тем, что журналист якобы фокусируется на конфликтах внутри страны, а не на внешних угрозах. По его мнению, Панкин воспринимает чеченцев как главных врагов, игнорируя настоящие опасности, такие как Украина и НАТО. Алаудинов подчеркнул, что не считает Панкина патриотом и приписал ему желание дестабилизировать Россию.

Какие вопросы Панкина так разозлили генерала? Портал “Царьград” объяснил, что в интервью речь шла о солдате срочной службы, который вынужден был принести извинения бойцам “Ахмата”. За то, что срочник говорил, будто спецназовцы бежали от украинских военных. Кроме того, Панкин просил дать комментарий к инциденту в Анапе, где местные девушки не захотели знакомиться с приезжими из Чечни, после чего произошёл конфликт, ставший поводом для уголовного расследования.

В эфире генерал предложил журналисту высказаться о российском Минобороны и других государственных структурах, намекая на то, что тот придерживается антигосударственной позиции. Он также указал, что вопросы Панкина служат источником межнациональной розни, что, по его словам, недопустимо.

Напомним, в начале сентября в социальных сетях широко обсуждалась драка в одном из кафе Анапы, где несколько мужчин избивали двух других. Конфликт вспыхнул после того, как один из чеченцев начал навязываться к девушке, прося её номер телефона. Ситуация быстро переросла в потасовку, в ходе которой одного из мужчин избили до такой степени, что его пришлось увозить в больницу.

Алаудинов, комментируя эту ситуацию, заявил, что драка началась не по вине чеченцев, а из-за того, что девушка оскорбляла их по национальному признаку. По его словам, нападение спровоцировали другие мужчины, а не уроженцы Чечни, как это было представлено в ряде источников.