Исполнительница Алена Апина подала иск против создателей сериала «Слово пацана», оспаривая незаконное использование её песни «Не забывай» в одной из серий. Суд вынес решение в пользу Апиной, признав, что права на композицию принадлежат именно ей, и запретил её дальнейшее использование в проекте.

По словам артистки, трек был использован в сцене ограбления без её разрешения, что и стало причиной иска. Апина потребовала компенсацию в размере одного миллиона рублей, а также полное исключение песни из сериала.

После решения суда интернет-кинотеатр Wink удалил песню из эпизода, в котором она прозвучала. Сервисы, такие как Start, также внесли соответствующие изменения. Этот случай подчёркивает важность соблюдения авторских прав в сфере кино и телевидения.

Интересно, что сама Апина также сыграла небольшую роль в восьмисерийном проекте о своей группе, который транслируется на платформе Wink.