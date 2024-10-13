Полицейские департаменты Калифорнии все чаще отказываются от использования Tesla Model 3 в патрульной службе, считая её недостаточно удобной для работы. Одной из основных проблем считается ограниченное пространство внутри автомобиля, что вызывает неудобства для сотрудников полиции.

Начальники различных отделов отмечают, что Tesla Model 3 не обеспечивает достаточного комфорта для перевозки задержанных. Так, например, глава полиции города Юкайя, Седрик Крук, заявил, что задние сиденья электромобиля могут вместить только одного арестованного, что существенно ограничивает его возможности в патрульной службе.

Кроме того, калифорнийские офицеры сталкиваются с проблемами в обслуживании и зарядке электрокаров. В силу отсутствия развитой инфраструктуры для зарядки, электромобили не всегда могут оперативно вернуться на службу. Крук также отметил, что оснащение этих автомобилей всеми необходимыми для патрульной работы системами оказывается слишком дорогостоящим.

Вместо этого, многие полицейские управления делают выбор в пользу более вместительных и удобных моделей. Наиболее популярной альтернативой стал Ford F-150 Lightning, который предоставляет больше пространства, легче обслуживается и имеет больше вариантов поставщиков.

Сейчас, в условиях прекращения производства последних моделей Dodge Charger, калифорнийские департаменты активно ищут замены. Несмотря на интерес к электромобилям, Tesla Model 3 не стала идеальной машиной для полиции.