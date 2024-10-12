Певица Алла Пугачева на официальном YouTube-канале выложила редкую запись своего выступления в Ереване в 1984 году. Тогда за три концерта на стадионе «Раздан» шоу-программу «Пришла и говорю» посетили около 200 тысяч человек, передает “Фонтанка”.

В видео показан фрагмент из музыкального фильма Наума Ардашникова, где Пугачева исполняет песню «Мне судьба такая выпала». Эта композиция звучит дважды в фильме — в начале и в конце, во время масштабного концерта на стадионе.

В том же году на норвежском ТВ Примадонна рассказала о своих гонорарах в Советском Союзе. Несмотря на многотысячные залы и высокие сборы, она зарабатывала за одно выступление всего 47 рублей. В месяц же получалось примерно 500-800 руб. Она отметила, что, в отличие от западных артистов, советские исполнители не платили за оборудование или музыкантов, так как все предоставляло государство.