Алёна Апина поделилась своими впечатлениями от просмотра сериала «Комбинация», который завершает показ 24 октября 2024 года. В беседе с журналистом Денисом Бояриновым для издания «Кинопоиск» она рассказала, насколько сериал отразил реальную историю группы и атмосферу конца 80-х — начала 90-х годов. По её словам, создателям удалось передать дух того времени и сохранить достоверность.

Апина отметила, что, хотя в сериале есть элементы художественного вымысла, основа сюжета базируется на реальных событиях. «Это не документальный фильм, а художественный проект, основанный на реальных фактах. В нём показано то, что действительно происходило, но с добавлением вымышленных деталей, что абсолютно допустимо», — говорит Алёна. Она также подчеркнула, что атмосфера конца 80-х, когда страна переживала перелом, в сериале передана точно.

С особым вниманием в проекте показана жизнь самой Апиной в её родном Саратове, что, по словам певицы, было её идеей.

«Я никогда раньше не рассказывала о своей жизни в Саратове, но решила быть честной в этом фильме. 90% того, что там показано о моей семье, правда. Мы жили в бедности, мои родители выпивали, и это реальность, с которой я росла», — откровенно делится певица. Она призналась, что хотела продемонстрировать, что, несмотря на сложные условия, можно добиться успеха.

Апина также рассказала, что её стремление стать пианисткой не сбылось, после чего она увлеклась фольклором и пением в хоре. К поп-музыке она была равнодушна и оказалась в группе «Комбинация» случайно — благодаря предложению своего друга Виталия Окорокова, который был её однокурсником по музыкальному училищу. «Я думала, что это будет временная подработка. Я даже не понимала, что такое поп-музыка, не ходила на дискотеки и не слушала популярные группы того времени», — признаётся она.

Отношение Апиной к поп-культуре того времени также нашло отражение в сериале. Она вспоминает, как чувствовала себя чужой среди других девушек группы, многие из которых только что окончили школу. «Я была старше, уже успела выйти замуж и думала, что у меня есть преимущество. Да, у меня было много самоуверенности, и это, вероятно, проявилось в моём характере в те годы», — рассказывает певица.

Говоря о музыкальной составляющей «Комбинации», Апина отметила, что композитор группы Виталий Окороков стремился выйти за рамки традиционной поп-музыки.

«Он хотел быть классическим композитором и создавал сложные музыкальные элементы для наших альбомов, что делало наши выступления уникальными», — вспоминает она.

Однако образ Александра Шишинина, одного из ключевых персонажей сериала, по мнению Апиной, был несколько искажён. «В фильме он выглядит слишком романтичным, но в жизни он был более расчётливым и амбициозным. Он верил в свою мечту, но знал, что без усилий и знакомств она не сбудется», — говорит она.

Алёна также поделилась, что их отношения с Шишининым после её ухода из группы полностью прекратились. «Это не было ссорой, просто мы потеряли контакт и перестали понимать друг друга», — признаётся она. Певица вспоминает, что их пути несколько раз пересекались, но они больше не общались вплоть до его смерти.

Несмотря на сложности в жизни, Апина признаёт, что не стала бы ничего менять в своём прошлом.