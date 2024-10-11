Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа “Ахмат” и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, заявил о значительных поражениях украинских войск на фронте. По его словам, позиции ВСУ ослаблены как минимум на десяти участках, что может привести к тяжелым последствиям для президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

В эфире телеканала “Россия 1” Алаудинов выразил мнение, что ситуация для Зеленского близка к критической. “Фронт посыпался, и теперь Зеленский находится в состоянии агонии,” — сказал он, добавив, что западные кураторы украинского президента могут не захотеть оставить его в живых, так как он является свидетелем множества преступлений, включая деяния, в которых замешаны лидеры западных стран.

Алаудинов также напомнил, что его прогноз о скором завершении спецоперации остается актуальным. По его словам, завершение конфликта возможно уже в этом году, несмотря на продолжающиеся усилия западных союзников Украины.